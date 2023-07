Il mondo della siderurgia sotto la lente di ingrandimento: Torino incontra l'India

Un vertice tra Torino e India per parlare di futuro, soprattutto per quanto riguarda il mondo della siderurgia. E' successo questa mattina presso la sede dell’Unione Industriali Torino, dove è stata accolta una delegazione della Repubblica Federale dell’India, guidata dall’ambasciatrice Neena Malhotra e composta da imprenditori e rappresentanti del Ministero dell’energia indiano.



Particolare attenzione è stata posta sugli ambiti di rilaminazione e fonderie. Focus dell’incontro, lo scambio di conoscenze con il sistema industriale torinese e l’individuazione di possibili opportunità di business congiunto, attraverso lo sviluppo di relazioni dirette con quelle aziende del territorio che abbiano le caratteristiche per proporsi quali fornitori di impianti, know-how e nuove tecnologie.

La mattinata, conclusa da una serie di incontri B2B, è inoltre stata caratterizzata da un workshop realizzato in collaborazione con la Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry, al quale, in rappresentanza della siderurgia torinese, è intervenuta con una testimonianza la AFV Acciaierie Beltrame spa.