Prosegue la corsa ai biglietti per il concerto degli Eugenio in Via di Gioia a Paesana

L’evento, che rientra nel Festival Suoni delle Terre del Monviso, si terrà alle ore 17 a due passi dal rifugio a valle, a quota 1535 metri slm.

“A un passo dalla città”, questo è il titolo del concerto che, stando alle dichiarazioni degli organizzatori, si trasformerà in un’autentica dichiarazione d’amore verso il nostro pianeta. Un appuntamento attesissimo, con un gruppo giovane, una formazione fuori dagli schemi e seguitissima, che nei suoi 10 anni di vita ha effettuato un percorso intenso e ricco di tantissime sorprese.

Ma il pomeriggio paesanese prevede una grande sorpresa musicale. Il concerto degli Eugenio godrà infatti di una doppia “apertura”: alle ore 16 si esibirà la formazione (singolo o band) vincente del 1° Terres Contest (in programma proprio giovedì 29 giugno a Saluzzo), e alle 16.30 toccherà a Pietro Morello, giovane musicista torinese, nonché artista di strada, educatore e innovatore al servizio delle missioni umanitarie.

La location di Pian Munè è comodamente raggiungibile risalendo la provinciale della Valle Po e deviando poi a sinistra una volta giunti a Paesana. Come detto l’area del concerto è sita in prossimità del rifugio a valle, dove potranno essere lasciate le auto in un ampio parcheggio gratuito.

Si consigliano calzature e abbigliamento idoneo ad un ambiente di montagna, e di munirsi di stuoia/coperta, crema solare, cappellino.

I biglietti dell’evento sono a disposizione esclusivamente sul circuito Ticketone: on-line o nei punti vendita (On The Corner V. Palazzo di Città, 1 Saluzzo); ticket omaggio per bambini fino a 5 anni compiuti, necessaria la prenotazione al link presente sul sito www.suonidalmonviso.it; ticket omaggio ai disabili, necessaria la prenotazione tramite mail a info@suonidalmonviso.it.

Per info: 349 3282223; 349 3362980.