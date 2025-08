Cavour si accende di rosso per la patronale di San Lorenzo

La cena in rosso in piazza Sforzini

Cavour si prepara a vivere 10 giorni di festa in occasione della patronale di San Lorenzo. Si parte oggi, venerdì 1, e si chiude domenica 10 agosto. Un ricco calendario di eventi, tra proposte gastronomiche, musica dal vivo, e la decima edizione della ‘Notte in Rosso’.

Il clou dei festeggiamenti sarà proprio domani, sabato 2, con la ‘Notte in Rosso’, organizzata da ProCavour in collaborazione con il Comune. A partire dalle 19 le vie e le piazze del paese si tingeranno simbolicamente di rosso per un’intera notte di gastronomia, musica e divertimento. Via Roma, via Giolitti, piazza Solferino e piazza Sforzini ospiteranno punti ristoro e musica dal vivo. Tra le proposte gastronomiche: tacos e sangria, pizza e street food, taglieri, fritto misto e molto altro, accompagnati da esibizioni musicali e animazione dal vivo. Da non perdere il grande Luna Park in piazza Solferino.

Sabato 2 agosto sarà il momento del tradizionale ‘Pranzo del Bollito’ nel viale del Milite Ignoto a cura del gruppo Alpini. La prenotazione obbligatoria al 328.0357483 oppure al 349.6858680.

Domenica 3 agosto è prevista alle 18 la ‘Rocca Tour’ una passeggiata alla scoperta della Rocca di Cavour; dalle 19 si aprirà la serata ‘Pizza e Street Food’ e intrattenimento con il gruppo musicale ‘Voci di Corridoio’ in Piazza Solferino e per concludere, alle 21, con ingresso libero, lo spettacolo dialettale ‘L’ai na bela fija’ con la compagnia teatrale ‘La Menodrammatica - Compania: Teatral Moreteisa’ in piazza Sforzini.

Lunedì 4 agosto dalle 19 si celebrano i sapori della cucina partenopea con piatti tipici napoletani e pizza accompagnati dalla musica del ‘Dj Napoli’, seguiti alle 20,30 dal tradizionale Torneo di San Lorenzo di Bocce alla Baràonda e alle 21 si apriranno le danze occitane con gli strumentisti Dino Tron e Simone Lombardo e il gruppo folcloristico de ‘I Danzatori di Bram’.

Martedì 5 agosto, la Fiera di San Lorenzo animerà il paese dalle prime ore del mattino, terminando con una serata danzante alle 21 con ‘Niccolò Licata & Nicole’; e alle 22 con lo spettacolo pirotecnico.

Il calendario prosegue giovedì 7 agosto il concerto ‘Alberto Gurrisi 4ET - 888’ nel Parco S. Fenoglio dell’Abbazia di Santa Maria; ed infine, la messa del 10 agosto, alle 11, in onore del patrono San Lorenzo, celebrata nella chiesa parrocchiale.