Da Bourcet a Bessè, l’Anpi rende omaggio ai caduti per la lotta di liberazione

“Rendiamo omaggio alle lapidi, ai cippi, ai monumenti, disseminati nelle nostre vallate e ci inchiniamo ancora una volta davanti al sacrificio di quelle persone, partigiani, combattenti, civili, donne, uomini, che sono diventati il simbolo della libertà e della democrazia del nostro paese”. Con queste parole, la sezione Anpi di Perosa Argentina e Valli introduce i 4 appuntamenti di agosto per ricordare chi ha perso la vita per lottare per la liberazione dal nazifascismo. Il primo appuntamento è domani, domenica 3 agosto, alle 11, a Chasteiran di Bourcet, nel Comune di Roure. Venerdì 8 agosto, invece, doppio appuntamento a Perrero. Alle 9 il ritrovo in borgata Bessè, dove verrà posta una targa in ricordo di Emanuele, Pietro e Maria Luigia Pons, caduti in una rappresaglia. Alle 10,30, ci si sposterà a Rocca Linsard, sempre nel Comune di Perrero, dove verranno commemorati i partigiani Pietro Cagliè, Stefano Giacalone e Luigi Giai. Infine, martedì 19 agosto, alle 9,30, ci si ritroverà a Villa di Prali, per poi raggiungere Ghigo e borgata Pomieri. Mentre nel pomeriggio, alle 15,30, l’appuntamento è in località Piccolo Passet a Massello per deporre una corona alla lapide di Enrico Gay.