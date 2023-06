Nichelino scende in campo contro gli abbandoni estivi degli amici a quattro zampe

Siamo arrivati alla fine di giugno, è iniziata l'estate e per molti italiani stanno per cominciare le vacanze. Ma basta poco, spesso, perché si trasformino in un incubo per i nostri amici a quattro zampe. E' proprio questo, infatti, il periodo in cui la piaga degli abbandoni estivi dei cani riprende a dilagare: contro questo malcostume anche quest'anno è sceso in campo il Comune di Nichelino.

Consigli utili per vacanze consapevoli

"Vacanze con i nostri amici a quattro zampe? Sì, ma che siano consapevoli e tengano conto dei loro reali bisogni. Quindi prima di farti venire strane idee, tieni a mente i nostri piccoli e semplici consigli e organizzati per tempo per scegliere delle strutture che siano realmente #petfriendly", sottolinea l'assessore alla Politiche animaliste Fiodor Verzola. Perché gli amici a quattro zampe non sono pacchi postali.

Il Comune ha distribuito un vademecum con suggerimenti, idee e consigli utili da adottare prima di partire per le vacanze. "E se hai bisogno di aiuto non esitare a contattare l'Ufficio Tutela Animali di Nichelino", ha aggiunto l'assessore. Perché un cane abbandonato dai padroni è un atto di crudeltà e ingiustizia.