Una colonna di fumo nero si alza da Nichelino: incendio nel piazzale della ditta Isolpack [VIDEO]

Incendio, questa notte, nel piazzale della ditta di materiali isolanti Isolpack di Nichelino, dove sono andati in fiamme pedane e cassoni. Un secondo rogo ha invece coinvolto l’azienda agricola Ponzio, sempre a Nichelino, in via Buffa 94. La concomitanza dei due eventi farebbe pensare a un'origine dolosa.

Rogo sviluppato nel corso della notte

Il primo rogo, che si è sviluppato poco dopo le 2.30, è avvenuto in via Nino Bixio 64. Una colonna di fumo nero si alzata verso il cielo e ancora stamattina era ben visibile anche da Torino. I Vigili del fuoco sono prontamente intervenuti e già alle 8 di questa mattina l'incendio è stato dichiarato estinto.

Arpa: "Valori inquinanti tornati nella norma"

In serata, i tecnici dell'Arpa hanno effettuato i rilievi sugli inquinanti e la situazione sembra lentamente tornare nella norma.

Tolardo e Verzola: "Risveglio amaro"