"Rivoluzione" trasporti nella zona Ovest: da domani più semplice raggiungere l'ospedale di Venaria

Una vera e propria rivoluzione del trasporto pubblico locale, che renderà più facile raggiungere l'ospedale di Venaria dai comuni della zona ovest di Torino. Lunedì prenderà il via la riorganizzazione di alcune linee urbane ed e suburbane, in parallelo all'introduzione di nuove.

50mila utenti

Gli utenti che dovranno raggiungere il presidio ospedaliero da Druento, Pianezza, Collegno San Gillio, La Cassa, Givoletto, Alpignano e Val della Torre potranno farlo grazie a percorsi più rapidi, passaggi più frequenti e interscambi più efficienti. Una modifica che consentirà a quasi 50.000 mila persone, dei 9 Comuni, interessati di spostarsi in maniera diversa.

La nuova rete attiva dal 3 luglio

La nuova rete sarà attiva dal 3 luglio e prevederà le seguenti novità. Per quanto riguarda le linee urbane e suburbane GTT, la riorganizzazione della linee 32 Torino Martinetto-Alpignano (deviata nella zona commerciale di Collegno anziché da via Pianezza, con passaggi ogni 30' in coincidenza con i treni Torino-Alpignano) e CP1 Pianezza-Fermi (passaggio in via Venaria a Collegno saltando piazza 1° maggio, con corse ogni 30' alternandosi alla linea 132 sulla tratta Pianezza-Fermi) e l'introduzione delle linee 159 (collegamento diretto Torino Continassa e piazza Stampalia-Venaria-Druento-San Gillio e Pianezza con corse ogni '60) e 132 (Alpignano-Fermi alternandosi con la 32).

Riorganizzazione 146 e 148

Per quanto riguarda le linee extraurbane Extra.To, invece, il progetto prevede la riorganizzazione delle linee 146 (Pianezza-Val Ceronda servendo i comuni di San Gillio, La Cassa e Givoletto) e 148 (Valdellatorre-Alpignano, collega l'area di Brione, Pragranero e Grange Palmeno con la rete ad Alpignano in coincidenza con i treni).