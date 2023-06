Mobilità al servizio della sanità: dal 3 luglio sarà più facile raggiungere l'ospedale di Venaria

Una vera e propria rivoluzione del trasporto pubblico locale che renderà più facile raggiungere l'ospedale di Venaria dai comuni della zona ovest di Torino: è questa la grande sfida portata avanti dall'Agenzia per la Mobilità Piemontese, dalla Regione Piemonte e da GTT per garantire una mobilità che sia davvero al servizio della sanità.

Un passo avanti per i comuni della zona ovest di Torino

Attraverso la riorganizzazione di alcune linee urbane ed e suburbane, e l'introduzione di nuove, gli utenti che dovranno raggiungere il presidio ospedaliero da Druento, Pianezza, San Gillio, La Cassa, Givoletto, Alpignano e Valdellatorre potranno farlo grazie a percorsi più rapidi, passaggi più frequenti e interscambi più efficienti: “In questo modo - ha sottolineato l'assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi – abbiamo accolto le istanze dei sindaci con l'obiettivo di rispondere ai bisogni degli utenti. Il lavoro è stato fatto, in sinergia con l'Agenzia e con GTT, senza stravolgere nulla ma andando a integrare il servizio esistente”.

La soddisfazione di Gabusi è condivisa anche dalla presidente dell'Agenzia per la Mobilità Cristina Bargero: “La sanità - ha commentato - è un servizio essenziale e, come tale, deve essere accessibile nel più breve tempo e con il minor disagio possibile. Tutto questo anche attraverso il miglioramento della frequenza, con alcune linee che passeranno ogni 30 minuti e altre ogni 60, senza considerare i collegamenti con il servizio ferroviario metropolitano e la metropolitana; prossimamente lavoreremo anche a un collegamento verso Rivoli e la zona Ikea di Collegno”.

La nuova rete attiva dal 3 luglio

La nuova rete sarà attiva da lunedì 3 luglio e prevede le seguenti novità: per quanto riguarda le linee urbane e suburbane GTT, la riorganizzazione della linee 32 Torino Martinetto-Alpignano (deviata nella zona commerciale di Collegno anziché da via Pianezza, con passaggi ogni 30' in coincidenza con i treni Torino-Alpignano) e CP1 Pianezza-Fermi (passaggio in via Venaria a Collegno saltando piazza 1° maggio, con corse ogni 30' alternandosi alla linea 132 sulla tratta Pianezza-Fermi) e l'introduzione delle linee 159 (collegamento diretto Torino Continassa e piazza Stampalia-Venaria-Druento-San Gillio e Pianezza con corse ogni '60) e 132 (Alpignano-Fermi alternandosi con la 32).

Per quanto riguarda le linee extraurbane Extra.To, invece, il progetto prevede la riorganizzazione delle linee 146 (Pianezza-Val Ceronda servendo i comuni di San Gillio, La Cassa e Givoletto) e 148 (Valdellatorre-Alpignano, collega l'area di Brione, Pragranero e Grange Palmeno con la rete ad Alpignano in coincidenza con i treni): “Siamo orgogliosi – ha dichiarato l'amministratore delegato di GTT Serena Lancione – perché abbiamo lavorato sulla qualità del servizio: valorizzando i collegamenti con i presidi sanitari vogliamo avvicinare i cittadini al trasporton pubblico locale”.