Cavallerizza Reale: dalla Regione investimento da 750mila euro per il Polo arte e musica

La Regione Piemonte investirà 750 mila euro per permettere all’Accademia Albertina e al Conservatorio Giuseppe Verdi di entrare a far parte del Consorzio Polo delle Arti di Torino Piemonte, alla Cavallerizza. È quanto prevede il disegno di legge approvato all’unanimità in Consiglio regionale con l’obiettivo di perseguire l’eccellenza nazionale e internazionale nell’ambito della formazione e della produzione artistica e musicale.

La ricollocazione e l’ampliamento dei due nuovi soggetti nell’ambito del polo della Cavallerizza reale, richiederà un investimento una tantum, a fondo perduto, da parte della Regione Piemonte, per l’esercizio finanziario 2023, nell’ambito della Missione “Tutela e valorizzazione dei beni e dell’attività culturale” e del programma “Valorizzazione dei beni di interesse storico”.

Per la relatrice di maggioranza Sara Zambaia (Lega) “L’ambizione è quella di creare un polo di formazione post universitario, valorizzando master e dottorati di ricerca e promuovendo la connessione con le professioni legate alle arti, musicali, teatrali e cinematografiche di Torino”.

“Il disegno di legge - ha dichiarato Silvio Magliano dei Moderati - mette al centro le grandi competenze dell’Accademia e del Conservatorio, promuove la cultura, l’arte del bello, la musica e l’ingegno umano. Abbiamo bisogno di luoghi come questi che siano attrattivi per il Piemonte. L’auspicio è che arrivino altre risorse con il Pnrr”.

Sostegno anche da parte del Pd al Ddl: “Una proposta già condivisa in commissione cultura – ha specificato l’altro rlatore di minoranza Daniele Valle - Una bella opportunità per attivare investimenti significativi da parte del Ministero, un tassello nel più ampio progetto di riqualificazione della Cavallerizza reale, nuovo polo culturale della regione”.

"L’Accademia Albertina e il Conservatorio di Torino entreranno nel Consorzio Polo delle Arti e della Musica alla Cavallerizza. Oggi il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all’unanimità un disegno di legge che prevede investimenti per 750mila euro. Fondi che serviranno per ricollocare le due realtà nell’ambito del nuovo polo culturale che sorgerà alla Cavallerizza. Non possiamo non rivendicare il merito della Giunta Appendino che con lungimiranza ha dato il via a Torino al rilancio di tutto il complesso della Cavallerizza Reale, identificandola come polo culturale di livello nazionale e internazionale, creando le condizioni per permettere che tutto ciò potesse avvenire", aggiungono Sarah Disabato, Capogruppo regionale M5S Piemonte, e Antonino Iaria, Deputato M5S Piemonte.