Il 5G rivoluziona il tuffo tra musei e cultura: la Gam protagonista del Live Museum con la realtà virtuale che racconta Torino

Si chiama "Live Museum VR360 / Live automotive" il progetto che spinge un po' più avanti il confine della fruizione dell'arte e della cultura dei nostri tempi. Ma più in generale di contenuti audiovisivi. Protagonisti principali del progetto finanziato dal Mise sono RaiWay e 5g audiovisual broadcast broadband network. Un mix tra arte e nuove tecnologie

Il risultato è un mix di arte e nuove tecnologie, visori e realtà virtuale, sfruttando le potenzialità dei dispositivi più innovativi. Diventa così possibile muoversi e scoprire luoghi e spazi come se si fosse presenti fisicamente, mentre ci si trova invece immersi in un visore dotato di cuffie, come nei film di fantascienza di qualche decennio fa. Per Torino si spazia dai Palazzi storici al Polo del 900, passando dal Museo Lavazza e la Pista 500 del Lingotto. E poi il Regio, ma anche il museo del Cinema. La Gam protagonista di produzioni e regia

Tanti gli eventi dimostrativi che si sono susseguiti in giro per l'Italia, nell'ultimo anno. E che, oltre alla collaborazione preziosa della sede Rai di Torino, ha già vissuto una dimostrazione concreta in citta lo scorso 23 aprile, per la Jazz Jam Session. Ma ora anche la Gam diventa protagonista di produzioni e regia con un antenna in grado di alimentare visori che forniscano esperienze di fruizione con il 5G. Senza temere il "peso" dei contenuti di trasmettere o il numero di persone.

"Turismo, cultura e tecnologie sono uno degli scenari in cui come città ci stiamo concentrando - dice l'assessore comunale, Chiara Foglietta - e apprezziamo molto anche l'impegno messo da parte di tutti".