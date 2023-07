Maserati, anche luglio porta con sé un giorno su due di cassa integrazione: "Mancano modelli"

Se da una parte c'è una Mirafiori pronta a risorgere, nel segno del "green", dall'altra c'è una parte che soffre e che, anche per il mese di luglio, è pronta a mettere in calendario 14 giorni di cassa integrazione. Praticamente un giorno su due.



E' la parte legata alla produzione di Maserati, quella che prima si trovava in corso Allamano (Giovanni Agnelli Plant, ex Bertone) e che ora è stata in buona parte trasferita a nel perimetro della fabbrica storica.



Ad annunciare i nuovi giorni sono i rappresentanti sindacali di Fiom, che elengano - per il mese di luglio - cassa integrazione Maserati per le giornate del 3, 4, 5, 10, 11, 14, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 28, e 31.