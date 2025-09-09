Piemonte protagonista della rivoluzione digitale nel turismo: arriva TrovaOfferteVacanze.it

Una nuova opportunità per hotel, B&B e strutture ricettive di Torino, Langhe, Asti e tutto il Piemonte di liberarsi dalle commissioni degli intermediari

Il settore turistico piemontese ha ora a disposizione un nuovo strumento per aumentare la propria competitività: TrovaOfferteVacanze.it, la piattaforma digitale che sta cambiando le regole del gioco eliminando gli intermediari tra strutture ricettive e turisti.

Un'opportunità strategica per il turismo piemontese

In un territorio ricco di eccellenze come il Piemonte – dalle colline delle Langhe alle vette alpine, dai tesori barocchi di Torino alle terme di Acqui – le strutture ricettive si trovano spesso a dover cedere quote significative dei propri ricavi alle piattaforme internazionali di prenotazione.

TrovaOfferteVacanze.it, sviluppata da BeRevenue, azienda specializzata in revenue management e marketing turistico, propone una soluzione completamente diversa: connettere direttamente ospiti e strutture, senza commissioni né intermediazioni.

"Il timing di questo lancio è perfetto per gli operatori piemontesi", spiega il team di BeRevenue. "Mentre si conclude la stagione estiva e si pianifica quella invernale – cruciale per il nostro territorio tra sci, tartufi e festività natalizie – le strutture possono riorganizzare la propria strategia commerciale puntando sul contatto diretto."

Come funziona la piattaforma

Il meccanismo è semplice ma rivoluzionario: i potenziali ospiti che cercano soggiorni in Piemonte accedono immediatamente a tutti i contatti delle strutture che decideranno di registrarsi (telefono, email, WhatsApp, sito web) e possono beneficiare di codici sconto esclusivi riservati agli utenti registrati.

Per le strutture ricettive sono disponibili tre formule:

Piano Start gratuito : vetrina digitale completa con gallery, contatti diretti e form per preventivi

: vetrina digitale completa con gallery, contatti diretti e form per preventivi Piano Silver : maggiore visibilità plus invio promozionale a oltre 10.000 agenzie di viaggio

: maggiore visibilità plus invio promozionale a oltre 10.000 agenzie di viaggio Piano Gold: massima visibilità con 3 campagne email dedicate alla rete commerciale

Vantaggi concreti per Torino e provincia

La proposta si rivela particolarmente interessante per il variegato panorama ricettivo piemontese, che spazia dai boutique hotel del centro storico di Torino agli agriturismi delle Langhe, dai resort montani alle terme del Sud Piemonte.

"Investiamo direttamente in campagne pubblicitarie su Google e Facebook per promuovere le strutture partner", precisa BeRevenue. "Ogni euro speso in advertising è finalizzato ad aumentare la visibilità dei nostri aderenti, senza che loro sostengano costi aggiuntivi o commissioni."

La piattaforma include anche attività di posizionamento SEO premium e content marketing dedicato, elementi fondamentali per emergere nella competizione digitale del turismo.

Un modello su misura per le eccellenze territoriali

Il Piemonte, con le sue specificità enogastronomiche e culturali, può trarre particolare beneficio da questo approccio diretto. I codici sconto esclusivi permettono alle strutture di proporre pacchetti personalizzati – magari legati agli eventi del territorio come la Fiera del Tartufo di Alba o il Salone del Gusto – mantenendo il controllo totale sui prezzi e sulle condizioni.

TrovaOfferteVacanze.it è già operativo e le strutture ricettive piemontesi interessate possono aderire gratuitamente visitando il portale trovaoffertevacanze.it.

