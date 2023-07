Caso Amazon, Valle (Pd): "La Regione si adoperi per far integrare i lavoratori nella nuova sede di Orbassano"

"Nelle incertezze della concessione della “cassa in deroga” ai lavoratori dell’impianto Amazon del SITO di Orbassano, è urgente che la Regione Piemonte apra una interlocuzione con il nuovo stabilimento Amazon previsto nel Comune di Orbassano, soprattutto al fine di chiedere un reintegro di tutti i lavoratori del precedente impianto (87 lavoratori Afs e circa 50 lavoratori in somministrazione). È dunque una buona notizia il fatto che l’assessore Elena Chiorino oggi in Aula, rispondendo al mio Question Time sul destino dei lavoratori Amazon del SITO di Orbassano, abbia dichiarato l’intenzione della Regione di aprire un’interlocuzione in tal senso, convocando un tavolo per il prossimo 6 luglio". Lo dichiara il vice presidente del Consiglio regionale del Piemonte Daniele Valle (Pd) a margine della discussione del Question Time.

"Nel 2020 la società Amazon aveva aperto l’impianto del SITO di Orbassano, affidandolo in gestione alla società Afs. Dopo tre anni, Amazon ha fatto marcia indietro in maniera unilaterale, senza alcun confronto con istituzioni e lavoratori e ha deciso di chiudere il magazzino di Orbassano in cui erano impiegati 87 lavoratori Afs e circa 50 lavoratori in somministrazione, che da fine luglio resteranno senza lavoro. E non vi è certezza alcuna circa l’intervento della “cassa in deroga” . Dal momento che è annunciata la prossima apertura un insediamento Amazon nel Comune di Orbassano, in Via Agnelli, è urgente e necessario che la Regione Piemonte apra un’interlocuzione con un obiettivo preciso: ottenere il reintegro di tutti i lavoratori di SITO nel nuovo magazzino di Orbassano".