Oltre 14 milioni di euro per l’alleanza UNITA guidata dall'Università di Torino

Universitas Montium, l’Alleanza di Università Europee coordinata dall’Università di Torino, si aggiudica un finanziamento di oltre 14 milioni di euro fino al 2027, grazie all'approvazione della proposta presentata nella call Erasmus+ 2023 della European Universities Initiative.

L’Alleanza, che oggi conta 10 Atenei membri e 2 partner associati da 7 Paesi, potrà così continuare a operare nello spazio europeo dell'istruzione superiore e contribuirà a rivoluzionare la qualità e la competitività dell'istruzione superiore europea.

In particolare - mantenendo il focus sulla crescita dei territori delle Università partner - punterà sulla mobilità degli studenti, sul consolidamento delle reti di ricerca e innovazione nei settori del patrimonio culturale, dell’economia circolare e della green economy e sullo sviluppo di nuovi hub di innovazione negli ambiti salute, scienze sociali e data science.

La Commissione Europea ha valutato i primi 3 anni di lavoro come altamente meritevoli, considerando anche l'allargamento del numero dei membri dell'Alleanza e ha assegnato al progetto il finanziamento massimo.

UNITA, nata nel 2020, è cresciuta. Oltre ai 6 membri fondatori - l’Università di Torino, l'Università di Beira Interior (Portogallo), l'Università di Saragozza (Spagna), l'Università di Vest din Timisoara (Romania), l'Università di Pau et des Pays de L'Adour e l'Università Savoie Mont Blanc (Francia) - nel settembre 2021 si è allargata accogliendo altre 4 istituzioni: l'Istituto Politecnico di Guarda (Portogallo), l'Università di Brescia (Italia), l'Università Pubblica di Navarra (Spagna) e l'Università Transilvania di Brasov (Romania).

La Haute école spécialisée de Suisse occidentale (Svizzera) e la Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ucraina) si uniscono a UNITA come partner associati. Completa il consorzio come full partner la nuova entità legale fondata con lo scopo di esplorare per l’alleanza nuovi strumenti operativi e nuove prospettive di cooperazione accademica transnazionale nel panorama europeo.

Il nostro Ateneo, che è l’università capofila, avrà a disposizione quasi 2 milioni di euro per consolidare le azioni già intraprese e raggiungere nuovi e più ambiziosi obiettivi di questo strategico progetto internazionale.

Con la European Universities Initiative, l’Unione Europea mira ad aumentare la competitività dell'istruzione superiore nei Paesi membri attraverso la cooperazione didattica e scientifica transnazionale, il potenziamento della mobilità di studenti, docenti e personale amministrativo, la condivisione di risorse, attività didattiche, competenze, dati e infrastrutture.