Scuola di Angrogna: inizio anno nei container per lavori antisismici

Da luglio il cantiere nell’edificio di via Roma. A settembre gli alunni saranno ospitati in strutture temporanee

Un inizio anno a lezione nei container per poi tornare nella scuola di piazza Roma solo quando sarà adeguata sismicamente. È quanto che attende i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e la primaria di Angrogna. Appena terminerà l’anno scolastico in corso, infatti, partiranno i lavori di ristrutturazione del loro edificio scolastico, che proseguiranno per tutta l’estate e continueranno nell’autunno. “Il 1° luglio è previsto l’inizio del cantiere per l’adeguamento sismico della struttura di via Roma ma i lavori non saranno conclusi prima dell’inizio del prossimo anno scolastico, per questo motivo ci stiamo muovendo per noleggiare i container adatti a ospitare i bambini” annuncia il sindaco di Angrogna, Gino Giordan. Sono una quarantina di studenti del plesso angrognino dell’Istituto comprensivo Rodari che quindi inizieranno la scuola a settembre nei container: “Stiamo studiando il luogo in cui posizionarli e probabilmente verranno collocati nella zona del parcheggio della sala unionista” aggiunge Giordan.

Il cantiere dell’edificio di piazza Roma prevede lavori per 400.000 euro: “Verrà rimosso il tetto e saranno realizzati otto nuovi pilastri su cui poggerà quello nuovo interamente in lose. A fine intervento verranno riposizionati anche i pannelli fotovoltaici” conclude il sindaco.