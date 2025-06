Al Liceo Monti di Chieri in programma un nuovo montascale e l'abbattimento delle barriere architettoniche

"Ringrazio la Città Metropolitana di Torino per l’impegno che renderà possibile la risoluzione delle problematiche che hanno creato difficoltà nella vita scolastica ad un alunno del Liceo Monti. Ho partecipato ai diversi sopralluoghi, che si sono succeduti nel tempo, finalizzati a trovare le soluzioni tecniche migliori al fine di rendere più accessibili tutti gli spazi della scuola. Stiamo parlando di edifici costruiti in epoche in cui non ci si poneva il problema delle barriere architettoniche: questo rende complesso individuare le soluzioni migliori, le quali, comunque, richiedono tempo per poter essere attuate. La Città Metropolitana non solo sta acquistando il montascale ma ha in programma una serie di interventi per eliminare le barriere architettoniche all’esterno e all’interno dell’edificio. Neanche per un solo giorno è mancata da parte della nostra amministrazione cittadina la doverosa attenzione ai problemi di Tommaso, pur trattandosi di un edificio non di proprietà comunale. Un’attenzione che va ben oltre la vicenda di Tommaso e del liceo Monti, basta pensare all’ascensore installato alla scuola Quarini e alle risorse investite nei centri estivi a favore delle persone con disabilità" così il sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero.