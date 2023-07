Moncalieri, il Comune replica ad Art Experience: "Non si possono cambiare in corsa le regole del gioco"

Il Comune di Moncalieri spiega le ragioni del no ad Art Experience

Art Experience, l'associazione di promozione sociale che da qualche mese è subentrata negli spazi del GrinTo, in corso Trieste a Moncalieri, ha denunciato uno (a suo dire) immotivato stop da parte del Comune alle proprie attività di animazione e accoglienza. Un documento di 5 pagine in cui l'amministrazione diffida la Aps dal proseguire le sue attività.

L'accusa di Marco Grilli

Nella sostanza si imputa all'associazione di compiere attività "profit", andando fuori dalle regole e dallo statuto, sottolineando che questo accade un'area in cui sussiste un rischio idrogeologico. Per Marco Grilli, presidente di Art Experience, le motivazioni addotte dal Comune sono pretestuose, parlando di "un accanimento ingiustificato", facendo poi un appello alla politica per sospendere il provvedimento.

La replica del sindaco Montagna

Il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna ha replicato sottolineando che "è in corso un procedimento edilizio urbanistico, non si tratta di una scelta politica ma di un fatto meramente tecnico, di regole del gioco e di definizione di uso delle aree. Speriamo che la situazione si possa chiarire quanto prima nell'interesse di tutti - ha aggiunto il primo cittadino - ma intanto bisogna adeguare i comportamenti alle possibilità di operare che la destinazione dei luoghi prevede".

Di qui la decisione dello stop, come spiegato nella nota del Comune, a “svolgere qualsiasi manifestazione di pubblico spettacolo poiché le stesse si pongono in aperto contrasto con la Convezione Edilizia alla luce della quale all’interno del Campeggio Grinto è esclusivamente consentita l’attività di struttura ricettiva all’aperto nonché quella di somministrazione di alimenti e bevande in forma complementare all’ospitalità".