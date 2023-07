Moncalieri, stop all'associazione di promozione sociale: "Fate business e siete in zona a rischio idogeologico". La replica: "Perché dircelo ora, a stagione avviata?"

E' finita a carte bollate, tra il Comune di Moncalieri e la Art Experience, associazione di promozione sociale che da qualche mese è subentrata negli spazi del GrinTo, in corso Trieste, subito dopo l'uscita dalla tangenziale, per le proprie attività di animazione e accoglienza. Pochi giorni fa, infatti, da Palazzo Civico è arrivato lo stop: un documento di 5 pagine in cui l'amministrazione diffida la Aps dal proseguire le sue attività.



Il ventaglio di osservazioni è ampio: si parte dal fatto che, da statuto, una Aps non può compiere attività "profit", mentre nel locale alle porte di Torino si alternerebbero cene e altri eventi a pagamento, peraltro promossi anche tramite i canali social. Ma si arriva a fare riferimento al fatto che, tutto questo, avviene in un'area in cui sussiste un rischio idrogeologico che quindi ne proibisce la realizzazione.



Ad accusare il colpo è Marco Grilli, presidente dell'associazione Art Experience, che dà la propria ricostruzione dei fatti: "A dicembre abbiamo presentato la scia per il subentro e il Comune non ha avuto nulla da replicare. Siamo una Aps, lavoriamo con bambini e famiglie, ma dopo alcuni mesi il Comune ci ha scritto di nuovo: siamo ormai a marzo e ci viene chiesto di dare maggiori delucidazioni a partire dalla convenzioni del Grinto. Passano le settimane, di nuovo senza segnalazioni, ma al 27 giugno ci arriva la sorpresa: il provvedimento di diniego, respingendo la nostra richiesta".



Grilli è un fiume in piena, ma soprattutto è la delusione il sentimento dominante: "Tralascio l'aspetto giuridico, che credo vada valutato da chi è competente. Ma quello che ci addolora di più è che il diniego poteva arrivarci 6 mesi fa. E poi il riferimento al rischio idrogeologico? Non si spiega perchè al parco delle Vallere invece si fanno gli spettacoli, così come al golf club in riva al Po. Lì non c'è il rischio idrogeologico? E c'è un argine che non sono ancora riusciti a completare in 8 anni: la colpa non è del Comune, ma possibile che non si sia potuto fare nulla con chi ha vinto l'appalto nel 2004?".



Al tirare delle somme, poi, sono proprio le tempistiche ad aver dato il colpo di grazia: "Abbiamo la stagione estiva ormai programmata, abbiamo assunto camerieri e altri addetti e ora ci troviamo senza nemmeno i tempi materiali per fare ricorso al Tar, visto che l'ultima seduta sarà il 25 luglio e i ricorsi vanno presentati almeno 20 giorni prima e in tre giorni non c'è studio legale in grado di preparare una memoria". "Lo sentiamo come un accanimento - prosegue Grilli -, che comporterà che noi dovremo chiudere e con la cassa integrazione per forse un mese, per poi licenziare 28 dipendenti. Cittadini di Moncalieri, giovani in alternzanza scuola-lavoro o padri di famiglia".



E a corolloario di tutta la vicenda, la Aps rivendica la sua natura che il documento di stop mette in discussione. "C'è meraviglia da parte dei nostri 2906 associati ufficiali che ci frequentano abitualmente. Noi abbiamo 130 coperti, che si riempiono al massimo nei fine settimana. E ribadire che il Grinto nasce come campeggio con servizi di ristorazione, non toglie che noi possiamo come APS insediarci dove siamo. E i conti economici confermano che non stiamo facendo profitti". Prosegue il presidente: "Quanto alla pubblicità, dobbiamo per forza farci consocere per fare in modo che altre famiglie e i rispettivi figli vengano a trovarci. E se ci accusano di fare profit, allora il mio interlocutore è la Guardia di Finanza, non un dirigente del Comune. Se il rischio è idrogeologico, potevano dircelo anche 6 mesi fa. E mi stupisce che non ci sia sensibilità al tessuto sociale da parte della giunta comunale: abbiamo sempre e solo lavorato per il territorio da quando siamo qui".



Quindi l'appello, rivolto all'amministrazione: "L'appello mio personale è alla politica: possono interrompere o sospendere questo provvedimento. Chiediamo maggiore attenzione alle realtà del territorio. Venga a toccare con mano e a parlare con i 50 bambini che sono qui quasi tutti i pomeriggi e alle loro mamme, se questa non è promozione sociale".