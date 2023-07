Non c'è pace per piazza Guala, Nardozzi (Goia): "Se si sospende il progetto, pronti a trasferirci in altre zone"

Tornano le polemiche sulla nuova organizzazione degli spazi del mercato di piazza Guala.

Qualche mese fa, l'assessore Paolo Chiavarino aveva già annunciato che sul rinnovato layout, sarebbe stato aggiunto lo spazio per otto spuntisti.

La modifica si è resa necessaria anche dopo le polemiche sollevate da alcuni consiglieri della Circoscrizione 8, durante l'ultima commissione incentrata proprio sulle nuove prospettiva del mercato.

In seguito, il consigliere Alessandro Lupi (Lista Civica per la 8) e il consigliere Rosario Borello (Fratelli d'Italia) insieme a una residente di piazza Guala, avevano ha presentato una petizione che ha raccolto oltre 600 firme. All'interno del documento chiedevano all’Amministrazione di rivedere il layout perché secondo loro "dimezza i posti esistenti" e inoltre "la piazzetta è la meno indicata da un punto di vista viabile, commerciale e di rapporto con i residenti. Dovrebbe essere effettuato nella piazza retrostante che risulta più adatta e accogliente più estesa e ordinata, già comprensiva di allacciamenti elettrici e idrici, meno difficoltosa per la circolazione negli orari di mercato e meno impattante con il vicinato sia residenziale che commerciale".

Non ha tardato ad arrivare la risposta degli ambulanti. “Hanno raccolto delle firme con motivazioni false, allo scopo di manipolare i cittadini a scopo elettorale” commenta in una nota stampa Giancarlo Nardozzi, presidente Goia -. Come associazione maggiormente rappresentativa non intendiamo stare a guardare”.

“Il mercato rimane nella sua sede naturale di piazza Guala - precisa - dove è situata l’edicola, nello stesso identico modo di oggi e dove si trova ormai da decenni, con l’unica differenza di sei banchi che andranno posizionati in via Piobesi fronte muro del palazzo e non di certo ad ingombro dei negozi. I banchi rimanenti nella piazza dietro la pizzeria verranno accorpati nel lato edicola”.

“Il numero dei banchi è sceso drasticamente negli anni - aggiunge -. La numerazione di 59 banchi circa tiene conto dei fissi e degli spuntisti già presenti oggi nella loro totalità e saranno tutti inseriti nella piazza. Nella piazza dietro la pizzeria che rimarrà vuota nascerà un parcheggio a disposizione della cittadinanza con tanto di area giochi per i bambini”.

Un progetto reso possibile grazie ai fondi del Pnrr Piu Mercati e che porta 640 mila euro di investimento sul solo mercato di piazza Guala. Come confermato anche dall'assessore i lavori dovrebbero partire a gennaio 2024 con termine previsto a gennaio 2025.

“Questo progetto - conclude Nardozzi - è stato creato sulla base di giornate di concertazione con il comune e verrà finanziato dai fondi PNRR che rischiamo di perdere grazie ai capricci di pseudo politici.”

“Sorge il dubbio che si voglia favorire il supermercato. E’ sotto gli occhi di tutti di quanto le piazze stiano soffrendo e non da meno piazza Guala, ma se il comune sospende il progetto come richiesto siamo pronti a trasferirci in altre zone”.