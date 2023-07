Nichelino, 30 mila euro per pagare l'impegno dei giovani che collaborano al Sonic Park

Non tutto è filato liscio dopo il primo concerto della nuova edizione del Sonic Park: lunghe code per arrivare ai parcheggi, lamentele di molti di coloro che avevano acquistato il biglietto per assistere allo spettacolo dei Simply Red per i tempi di attesa per ripartire, a fine spettacolo. Ma c'è stato anche un aspetto gioioso e giovanile che ha contagiato tutti: i trenta giovani "Cervi Sonici" del territorio "che, con grande passione ed entusiasmo, hanno accolto la carica dei 5.000 fan venuti da ogni parte d’Italia per ascoltare il live dei Simply Red", come ha sottolineato l'assessore Fiodor Verzola.

L'evoluzione dei "Cervi Sonici"

Il progetto dei Cervi Sonici di Nichelino quest’anno si è evoluto ancora, permettendo ai giovani nichelinesi di vivere un’esperienza professionale e lavorativa unica a contatto diretto con i più grandi artisti della scena internazionale. Prima e durante ogni concerto i Cervi Sonici saranno pronti ad accogliere gli spettatori, "ad accompagnarvi e a consigliarvi in ognuna delle date. Quando li incontrerete ricambiate il loro sorriso sincero, perché portano in alto il nome di Nichelino e noi siamo orgogliosi e fieri di poter lavorare ancora una volta con i rappresentanti e le rappresentanti del nostro futuro", ha aggiunto Verzola.

Il Comune sborsa 30 mila euro

E dopo le polemiche sollevate inizialmente dalla scelta di aprire le candidature a giovani considerati dei meri volontari, il Comune ha deciso di aprire i cordoni della borsa e per i Cervi Sonici arriveranno anche soldi veri, un contributo in denaro, "perché ogni impiego va pagato e noi volevamo volevamo dare un messaggio a difesa del diritto al lavoro remunerato", ha sottolineato Verzola.

Ed allora ecco 30 mila euro per fare in modo di dire stop al lavoro mascherato da volontario durante i grandi eventi per dare un giusto riconoscimento a chi svolge un ruolo fondamentale per la riuscita della manifestazione.