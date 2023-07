La Palazzina è pronta per il Sonic Park Stupinigi: primo concerto dei Simply Red, tutto sold out [FOTO E VIDEO]

Mancano ormai poche ore all'arrivo dei Simply Red alla Palazzina di Caccia di Stupinigi che si prepara ad accogliere il primo dei concerti del Sonic Park.

"Stiamo definendo gli ultimi dettagli ma siamo pronti. Le vendite dei biglietti, soprattutto degli artisti internazionali siamo tornati finalmente ad avere grandi tour" Fabio Boasi della Fondazione Reverse.

Ad oggi, oltre al sold put dei Simply Red, i biglietti venduti, a fronte dei 9.500 posti disponibili sono a quota 5 mila per i Black Eyed Peas, 4.800 per i Placebo, 3.500 per Madame, 8 mila per Sting.

Connubio tra eventi e valorizzazione del bene storico

Giunto alla quinta edizione, il festival musicale ideato da Fondazione Reverse, poterà artisti di calibro nazionale e internazionale sul palco allestito all'interno del Giardino Storico della Palazzina, dimostrando così il perfetto connubio tra musica e valorizzazione di un bene culturale.

"Crediamo che il mondo dell'entertainment, sia esso musicale o di altra arte performativa, sia un motore di propulsione per far conoscere luoghi" conferma Boasi.

"Quando hanno iniziato sono entrati in punta di piedi e hanno fatto un grande lavoro sulla sicurezza degli ospiti e dei visitatori - aggiunge la direttrice della Palazzina, Marta Fusi -. Rappresenta il connubio perfetto tra una residenza e la modernità e l’innovazione. Un connubio che funziona benissimo".

"Bello vedere il pubblico che arriva rilassato, scopre la residenza, poi torna a rivederla, si interessa, il tutto in un clima di rispetto, anche dal punto di vista ecologico. Tutta la fondazione ci ha sempre creduto: grande sinergia, grande dialogo e grande rispetto".

Tutto pronto nell'area backstage

Nell'area backstage è tutto pronto: dai camerini alla bouvette per gli artisti, fino all'area street food per i visitatori.

"Il benessere del pubblico passa anche dal benessere di chi lavora con noi e da chi si esibisce, devono capire che questa è una location un po' diversa dalle altre e si possono vedere dettagli che solitamente non sono consoni nel resto del mondo".

Alcune richieste specifiche, come quella dei Placebo, che hanno richiesto zero presenza di alcol nelle aree frequentate dalla band, o quella dei Black Eyed Peas per mangiare solo esclusivamente italiano, ma nulla di esagerato, come conferma Boasio: "Si cerca sempre di massimizzare quello che è il comfort, dobbiamo cercare di metterci nei loro panni, sono in giro da casa per tanti mesi, è normale che li chiedano, noi siamo qua per accontentarli".

Prima del concerto gli artisti sono solitamente accompagnati in un tour guidato della residenza. "E' un tour che apprezzano molto - commenta Fusi -. Ricordo in particolare Caparezza, non riuscivamo più a farlo salire sul palco, era entusiasta, con tantissime domande, era molto interessato".

Apertura dei cancelli dalle ore 18

L'apertura dei cancelli per i concerti è prevista per le ore 18 circa. Chi acquisterà il biglietto avrà diritto al biglietto ridotto alla Palazzina di Caccia fino a dicembre.

Tra le novità di quest'anno il nuovo parcheggio a pagamento allestito tra via Borgaretto e via XXV aprile, mentre per chi arriva con i mezzi pubblici l'ideale è prendere il bus della linea 4 dalla stazione, raggiungere la fermata capolinea Piazzale Caio Mario; da lì usare la linea 41 per arrivare alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Dal 7 luglio è previsto un potenziamento della linea 41 per il deflusso a fine concerto.

Per info: https://sonicparkfestival.it/stupinigi2023/