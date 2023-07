Borgo Dora, lo storico circolo "Mossetto" riapre per promuovere sport, cultura e solidarietà

Una bella notizia per tutti i residenti di Borgo Dora e non solo: a brevissimo, infatti, riaprirà il "Mossetto". Lo storico circolo e bocciofila all'angolo tra lungo Dora Agrigento e il ponte Carpanini, fondato nel 1947 come dopolavoro ferroviario, verrà gestito da Aics e proporrà per tutta l'estate un ricco calendario di iniziative di vario tipo.

Si inizierà domani con l'inaugurazione ufficiale, con inizio fissato alle 18. Nelle intenzioni dei gestori, il circolo vuole porsi come luogo di incontro e promozione di attività culturali, sociali, sportive e solidali: "Il Mossetto - sottolineano - ha grandi potenzialità per diventare un punto di riferimento nel territorio, un luogo di interazione, scambio di idee e condivisione di esperienze per la comunità. L'obiettivo è quello di creare un ambiente inclusivo e stimolante, dove le persone possano partecipare".

L'evento segnerà anche l'avvio della campagna di tesseramento Aics per il 2023/2024, al costo di 5 euro e valido per 365 giorni: "Aics - proseguono - mira a coinvolgere e offrire a tutti l'opportunità di essere parte di questa nuova fase del Mossetto e di contribuire alla sua crescita come presidio del territorio. La tessera permetterà l'accesso a diverse iniziative e eventi organizzati nel corso dell'anno, promuovendo la cultura, lo sport e la solidarietà".

La prima grande rassegna organizzata sarà "Estate Aics al Mossetto": dal 7 luglio al 6 agosto e dal 2 al 30 settembre gli spazi esterni si trasformeranno in un palco in grado di ospitare concerti in collaborazione con la scuola di jazz del Conservatorio di Torino, serate rap e canti popolari. A questi si aggiungeranno attività ludiche e sportive come petanque, scacchi e giochi di carte, più un'area dedicata a studio, lavoro e incontri grazie al potenziamento della rete wifi.