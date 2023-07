La riqualificazione delle sponde dello Stura prende vita grazie a Urban Lab

"Le sponde del fiume Stura riguardano il progetto 'Torino città delle acque' e di questa area occorre avere rispetto per la tutela dell'ambiente", ha dichiarato in apertura Conticelli. "Chiediamo che si porti avanti l'intervento di recupero di queste sponde, un intervento che ha bisogno di continuità, perché se si fa a pezzi il rischio è che queste aree vengano ancora occupate in modo improprio". La capogruppo del Pd ha chiesto anche che vengano tolte alcune piante che sono "dannose per la vegetazione e che mettono in pericolo l'area".