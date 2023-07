Sicurezza urbana e riqualificazioni lungo la Dora, è già tempo di bilanci per il progetto Tonite

La scelta della location, il Campus Einaudi , non è stata casuale, visto che si trova a pochi passi da quel viale Ottavio Mai riqualificato proprio grazie al progetto della Città di Torino. Tonite si avvia alla conclusione ma è già tempo di bilancia da parte dell'Amministrazione.

Durante questi tre anni Tonite ha dato il via a numerosi progetti localizzati lungo la Dora con lo scopo di migliorare la sicurezza urbana percepita e la vivibilità di queste aree tramite eventi, incontri, lavoratori e interventi di riqualificazione. Tra gli esempi: i progetti Yalla Aurora, Bocciofila 2.0, Campus Leone Ginzburg e le riqualificazioni di viale Ottavio Mai, del Giardino Pellegrino in piazza Borgo Dora e del tratto Lungo Dora tra corso Oddone e il Campus Einaudi.

Punto chiave del progetto è stato l'utilizzo di un metodo basato sul coinvolgimento delle comunità locali e degli stakeholder. " Abbiamo capito che la cittadinanza deve essere maggiormente coinvolta - ha commentato l'assessora all'Innovazione e alla Transizione ecologica Chiara Foglietta - Le cose cambiano se le si vivono, non basta fare un intervento strutturale ma occorre fare azioni prima e dopo. Prima serve il coinvolgimento della cittadinanza, dopo si deve vivere i luoghi nel modo giusto ".

Questa sera, giovedì 6 luglio, a conclusione del progetto ci sarà la serata di festa e spettacolo "Una notte lungo la Dora". In Viale Ottavio Mai, dalle 19:30 alle 22:30, si esibiranno Parade78, Irene Buselli, Peter’s Groove e Hot Swing Trio.

A seguire, dalle 22:30 alle 23:30, al Salotto di Miranda in Via Buscalioni 19 - altro spazio recuperato grazie a Tonite - avrà luogo il concerto in 8-bit di Kenobit.