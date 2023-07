“Una notte lungo la Dora”: in viale Ottavio Mai va in scena a festa conclusiva di ToNite

Una grande festa per salutare, dopo 4 anni e moltissime iniziative sportive, culturali e di aggregazione sociale di vario tipo organizzate da molte realtà attive sul territorio, ToNite. Oggi, infatti, è i n programma "Una notte lungo la Dora", evento conclusivo del progetto europeo di innovazione urbana gestito dalla Città di Torino volto a riqualificare le sponde del fiume nell'ottica di migliorarne la sicurezza percepita e la qualità della vita dei residenti mettendo in rete le comunità locali. L'appuntamento è fissato alle 19.30 in viale Ottavio Mai a Torino.



Tra le attività proposte durante la serata ci saranno performance di circo di strada, giochi per bambini e musica, con la partecipazione del trio Hot Swing (canzoni francesi rivisitate in chiave swing e manouche), la cantautrice Irene Buselli e il percussionista Peter's Groove (techno suonata con oggetti di recupero come secchi e pentole). Alle 22.30, invece, l'evento proseguirà al Salotto di Miranda in via Buscalioni, spazio aperto alla cittadinanza in Borgo Rossini, per il concerto di Kenobit.