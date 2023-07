I corsi di Salsa e Bachata alla scuola di ballo Timba Tumba Dance Academy di Torino

Se state pensando ad una nuova attività per il proprio benessere psico-fisico, allora ballare può essere decisamente ciò che fa per voi. Il ballo è una disciplina che apporta diversi benefici a chi lo pratica, oltre a permettere di imparare a muoversi seguendo un certo ritmo.

Molte scuole di ballo, infatti, offrono corsi di diversi tipi che possano andare incontro ai gusti di tutti per consentire alla maggior parte delle persone di avvicinarsi alla danza nel modo che preferiscono. C’è chi ha un’anima street e si trova perfettamente con l’hip-hop, chi invece preferisce i balli caraibici, “caldi” e “sensuali” come la Salsa o la Bachata o, ancora, persone che amano i tempi e le sinfonie della danza classica.

Scopriamo insieme una scuola di ballo e danza di Torino molto conosciuta, la Timba Tumba Dance Academy e i suoi corsi di ballo e danza destinati a chiunque.

Corsi di ballo alla Timba Tumba Dance Academy di Torino

Qualsiasi sia il ballo che vi attrae di più, un aspetto fondamentale per coloro che vorrebbero imparare a ballare è la scuola presso la quale iscriversi, da scegliere in base alla preparazione degli insegnanti, alla qualità della struttura e molti altri fattori. A Torino è presente la Timba Tumba Dance Academy, una scuola di ballo e danza nella quale chiunque può ballare in un ambiente rilassato e familiare per imparare divertendosi. In questa accademia sono benvenuti sia adulti che bambini di qualsiasi età e si ha la possibilità di intraprendere un percorso sia a livello amatoriale che agonistico, partecipando alle competizioni organizzate dalla FIDS (la Federazione Italiana Danza Sportiva).

Il merito della buona nomina della scuola è di certo da attribuire agli oltre 20 anni di attività, svolta con passione, professionalità, organizzazione, avvalendosi di insegnanti qualificati che sono in grado di insegnare agli allievi con dedizione competenza e costanza. La direzione tecnica e artistica è affidata al Maestro Simone Giorgio, pluricampione del mondo e italiano, uno dei maggiori esperti di danze caraibiche in Italia e all’estero.

Oltre alla possibilità di divertimento e socializzazione, ampliando la propria rete di amicizie, sono molti gli aspetti positivi del ballo anche dal punto di vista fisico. Tra i più importanti sicuramente spicca la possibilità di rimanere in forma (o di tornare al proprio peso forma) migliorando flessibilità e coordinazione e la produzione di endorfine, utile per eliminare le emozioni negative che ci portiamo dietro dallo studio o dal lavoro. In ultimo, coloro che praticano questa attività hanno l’opportunità di esprimere sé stessi e, se è il caso, ritrovare l’autostima perduta o costruirla da zero.

Corsi di Salsa e Bachata

Alla Timba Tumba Dance Academy sono sempre attivi, tutto l’anno, corsi di salsa e bachata dal livello principiante a quello avanzato, dove è possibile svolgere una lezione gratuita di prova per toccare con mano la qualità e la professionalità di questa grande accademia, fiore all’occhiello del mondo latino americano di Torino.

Come saprete, la salsa e la bachata sono balli ricchi di passione e sensualità che si praticano in coppia, ma non è obbligatorio iscriversi con un partner di ballo, anzi. La maggior parte degli alunni si iscrivono singolarmente e troveranno compagnia durante il corso, avendo la possibilità di ballare con persone diverse per mettersi alla prova e trovare il partner di danza ideale.