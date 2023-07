Mirafiori verso lo sciopero di domani: volantinaggio unitario dei metalmeccanici fuori dai cancelli

Un nuovo piccolo "miracolo" sindacale, nella giornata di oggi, fuori dai cancelli di Mirafiori. Da tempo separate, le tre sigle maggiori del mondo metalmeccanico si sono ritrovate per fare volantinaggio in vista dello sciopero che si terrà domani, con tanto di presidio alle 11 in piazza Castello a Torino, ma che coinvolgerà tutto il nord Italia.



Fim, Fiom e Uilm con le loro rsa hanno atteso i lavoratori all'uscita della Porta 2 della storica fabbrica oggi Stellantis, distribuendo volantini in cui spiegavano il motivo delle 4 ore di sciopero nazionale: "Per il rilancio industriale, l'occupazione, gli investimenti, la transizione sostenibile, per risolvere tutte le crisi". E aggiungevano: "E' necessario rimettere al centro dell'agenda di Governo le lavoratrici e i lavoratori dell'industria metalmeccanica".