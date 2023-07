Un simulatore Alfa Romeo Tonale per i guidatori con disabilità: Stellantis lancia la novità a partire da Torino

Un simulatore per verificare le capacità di guidare di persone con disabilità, ma anche per mettere a fuoco le esigenze. È quello allestito nei centri di Mobilità Stellantis, a cominciare da quello di piazza Cattaneo, a Torino.

Rappresenta le caratteristiche della Alfa Romeo Tonale e attraverso la simulazione si possono testare movimenti come quello che permette di regolare la modulazione dell'acceleratore, che può avvenire grazie a un cerchio applocato al volante, oppure con un comando a dito, da tenere legato alla mano. Lo strumento non è un semplice simulatore di guida, ma un più complesso Verificatore delle Capacità Residue delle Persone, in grado di testare le abilità della persona sia nell’aspetto motorio che nell’aspetto sensoriale e nell’aspetto cognitivo.

Al terkine del test, viene così rilasciata una documentazione utile all'utente per ottenere la patente speciale di guida.

"Abbiamo iniziato l'attività di Stellantis Autonomy già sotto Fiat e poi l'abbiamo estesa in tutta la nostra evoluzione cime Gruppo - dice Santo Ficini, country manager di Stellantis Italia - e partiamo da Torino perché è il punto di riferimento più importante. Ma confidiamo di estenderci. Vuole essere un'attività sociale, che aiuto tutte le persone e non solo clienti Stellantis e che spinga le persone a spostare più in là i limiti della propria disabilità".

Da oltre vent’anni il programma Autonomy è punto di riferimento per le tematiche legate alla mobilità dei clienti con ridotte capacità motorie, sensoriali o intellettive. "I centri del Gruppo Stellantis vogliono garantire a tutti, gratuitamente, la possibilità di testare e migliorare la qualità del proprio movimento. Fondamentale per il programma la partnership con i principali trasformatori del settore", si legge in una nota ufficiale.