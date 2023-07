Il Salone delle Idee Creative torna fare tappa a Torino in autunno

Ispirazioni creative e tendenze da copiare, lezioni di manualità creativa e cultura handmade, opere d’arte collettive e progetti solidali: la festa della creatività si prepara per un autunno all’insegna della passione e dell’unicità di ciò che viene creato con le proprie mani.

Abilmente, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group, dopo l’estate torna con quattro diversi appuntamenti nelle città diventate punto di riferimento per gli amanti di Do It Yourself, tra queste anche Torino.

Gli appassionati avranno a disposizione 16 giorni in totale per scoprire laboratori e dimostrazioni live, mostre e installazioni tessili, contest, materiali, strumenti e novità di prodotto alla presenza dei creativi e teacher più amati d’Italia.

Dal 28 settembre al 1° ottobre a Lingotto Fiere, Abilmente Torino porta all’attenzione del pubblico un progetto solidale e insieme un’opera collettiva che si anima e diffonde grazie alla partecipazione corale che l'ha resa possibile. ArtYelloWoman è un giardino verticale composto da migliaia di rose gialle per richiamare l'attenzione sulla lotta all’endometriosi. Un lavoro prezioso fatto dalle donne per sostenere altre donne in uno spirito di sorellanza che dimostra l’importanza di collaborare per costruire e rigenerare. Il progetto è di Picknitartcafe APS Trieste.

Per info: abilmente.org