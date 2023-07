L'attesa è finita: dopo anni di abbandono e incertezze, oggi riapre la piscina Pellerina

Dopo anni di chiusura, abbandono, incertezze e rinvii, stavolta sembra essere arrivato il momento buono: oggi, infatti, riaprirà ufficialmente al pubblico la Piscina Pellerina, all'interno dell'omonimo parco di Torino. La notizia era nell'aria da tempo ma, dopo un percorso così travagliato, solo il taglio del nastro farà tirare un sospiro di sollievo alle istituzioni e ai tanti cittadini che aspettavano l'inaugurazione.

Una riapertura firmata SSD Pellerina

L'impianto verrà gestito per i prossimi 25 anni dalla SSD Pellerina, che ha ricevuto la concessione dalla Circoscrizione 4 e che ha realizzato i lavori di ristrutturazione: sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 19.30 (il martedì e il giovedì fino alle 21.00 solo per il nuoto libero) e il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 19. La piscina prevederà 2 corsie da 50 metri dove nuotare, un'ampia zona ludica per attività di fitness in acqua, una zona relax con idromassaggi e giochi, 3 scivoli per adulti e 3 per bambini, una vasca di acquaticità, 2 campi da beach volley, un solarium e ampi spazi verdi. Ma non finisce qui, perché a essere completamente rinnovate sono state anche le docce, le cabine, gli armadietti e il punto ristoro, mentre sono in fase di installazione gli archetti portabici.

La soddisfazione della Quattro

Grande soddisfazione, infine, è stata espressa dalla Circoscrizione 4: “Ringraziamo - hanno dichiarato il presidente Alberto Re e la coordinatrice allo sport Sonia Gagliano – il nuovo gestore SSD Pellerina, che in questi ultimi anni si è impegnato con noi e con la Città per restituire alla collettività un luogo di svago e relax molto apprezzato. Auguriamo buon divertimento a tutti”.