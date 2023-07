Piazza Castello invasa da abiti storici e carrozze per le riprese di Lidia Poet

Le riprese per la seconda stagione della serie Netflix Lidia Poet oggi si girano in piazza Castello, tra Palazzo Madama e Palazzo Reale.

Carrozze e abiti ottocenteschi invadono il centro

Carrozze, abiti ottocenteschi, carabinieri a cavallo invadono l’area per tutta la giornata di oggi, dopo essere già stati tra le altre in piazza San Carlo, piazza Carlina, via San Massimo.

Ma Lidia Poet non è l’unica produzione attiva in città in questi giorni, giovedì sarà la volta delle riprese per il film Opera che si svolgeranno davanti al teatro Regio e le vie limitrofe.