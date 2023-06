Lidia Poët 2: tra carrozze e abiti ottocenteschi proseguono le riprese in centro città

Carrozze, cavalli e abiti ottocenteschi sono tornati in centro città. Da qualche giorno infatti sono cominciate le riprese del sequel della prima stagione della serie Netflix, Lidia Poët.

A vestire i panni della prima avvocatessa d'Italia è di nuovo Matilda De Angelis, accanto a lei Eduardo Scarpetta, che tornerà a vestire i panni del giornalista Jacopo Barberis, Pier Luigi Pasino, Enrico Poet, il fratello di Lidia e Dario Aita, Sara Lazzaro e Sinéad Thornhill. Entrerà a far parte del cast l’attore Gianmarco Saurino.

I set si sono alternati tra le vie cittadine, ieri si trovavano in piazza San Carlo, ma nei giorni scorsi sono stati anche in piazza Carlina, Carignano, via San Massimo e corso Re Umberto. La serie essendo tutta ambientata a Torino, e in particolare a Palazzo Cisterna, vedrà la città protagonista delle riprese ancora per diversi giorni.

La serie arriverà sulla piattaforma di streaming nel 2024 tra la primavera e l'estate. La prima stagione ha avuto un grande successo tanto da essere premiata come Miglior Serie Crime ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2023.

Tra indagini e lotte per farsi accettare da quello che all'epoca era un ambiente professionale esclusivamente maschile, Lidia Poët ha sicuramente raggiunto l'obiettivo di far conoscere il personaggio storico, sebbene in una veste romanzata.

Tante infatti sono state le polemiche arrivate subito dopo l'uscita della prima stagione, anche da parte dei discendenti stessi che hanno sottolineato la scarsa precisione storica.

La regista Letizia Lamartire non si è fatta scoraggiare dalle critiche e tornerà con la seconda stagione della serie che promette già di dividere gli animi, ma anche di farsi guardare da un ampio pubblico già affezionato a Lidia pOET.