Vanchiglia, uno scivolo nuovo di zecca per l'area giochi di corso Farini

Novità per l'area giochi di via Farini (dal profilo Facebook della Circoscrizione 7)

Una bella notizia per tutte le famiglie di Vanchiglia e dintorni: nell'area giochi di corso Farini, dietro al Campus Luigi Einaudi della Città di Torino, lo scivolo è stato finalmente sostituito. Si tratta di un intervento atteso e di un primo passo verso la riqualificazione di uno spazio che da tempo necessitava di manutenzione.



Un area strategica

L'area giochi interessata dai lavori è situata in una zona strategica perché, oltre a essere adiacente al complesso di case popolari situato tra lo stesso corso Farini e le vie limitrofe, è situata in un punto di passaggio tra le scuole di Vanchiglia, Vanchiglietta e Borgo Rossini. In più, si trova al centro di un più ampio progetto di rigenerazione urbana rappresentato da viale Ottavio Mai a nord e dal Torino Stratosferica a sud.

Un altro intervento

Ma non finisce qui, perché sul territorio della Circoscrizione 7 c'è stato un altro importante intervento, che ha riguardato il rifacimento della pavimentazione in via San Sebastiano Po, nel quartiere Madonna del Pilone.