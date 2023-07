Il sindacato di polizia lancia l’SOS: “Persi centinaia di agenti, difficile garantire la sicurezza” [VIDEO]

Un SOS chiaro, netto. Lanciato fuori dal simbolo della legalità, la Prefettura di Torino. E’ un grido d’allarme quello lanciato dal Silp-Cgil, sindacato di polizia. “A Torino situazione sempre più critica, mancano centinaia di agenti: è difficile garantire la sicurezza”.

"La sicurezza non sia solo propaganda"

A parlare, prima di essere ascoltato dal Prefetto, è Tommaso Canelli, segretario provinciale Silp-Cigl: “Chiediamo l’attenzione del Governo su una criticità inarrestabile: nei prossimi tre anni perderemo più di 50.000 uomini. Una sofferenza per i poliziotti rimasti, costretti a lavorare di più e con uno straordinario pagato 7 euro lordi”. I problemi si ripercuotono inevitabilmente sui cittadini, sia in termini di sicurezza che per quanto riguarda gli aspetti amministrativi. Le code fuori dagli uffici passaporti e immigrazione lo testimoniano.

"Chiediamo un aiuto concreto al Governo"

“Chiediamo un impegno concreto e serio, le difficoltà sono sempre di più. Abbiamo un contratto scaduto da 2 anni, il Governo ci vuole dare una tantum di 28 euro lordi: la vicinanza ostentata diventi una vicinanza concreta, al momento non sono previste assunzioni” ribadisce Canelli.

A Torino - a detta del sindacato - presidiare il territorio con il poco personale rimasto è diventato sempre più difficile. “Se ci riusciamo è per spirito di abnegazione dei colleghi che oltre l’orario lavorano con uno straordinario mal pagato o non pagato”. Nel capoluogo piemontese infatti mancano centinaia di agenti, di tutte le forze di polizia: “Ci si attendeva una attenzione maggiore”.

Per il momento la sicurezza è rimasta solo una questione di propaganda.

"Il Governo Meloni deve passare dalla strumentalizzazione ideologica della sicurezza ad atti concreti, ovvero sbloccare il rinnovo dei contratti di lavoro per le forze di polizia (fermo al 2021) e procedere a nuove assunzioni. Come Pd condividiamo le richieste avanzate dal Silp Cgil, che denuncia la mancanza di ben 10mila unità di personale. Altrimenti la ‘sicurezza’ sarà sempre e solo uno slogan da campagna elettorale", ha dichiarato il vice Presidente del Consiglio regionale Daniele Valle (Pd), presente al presidio di Silp Cgil assieme alla consigliera regionale Sarah Disabato (M5S Piemonte) e alla consigliera comunale Alice Ravinale (Sinistra Ecologista).