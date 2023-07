Controlli a tappeto della Polizia su strade e autostrade contro chi guida ubriaco o sotto l'effetto di droghe

Lo scorso mese di giugno la Polizia di Stato è stata impegnata nell’operazione “Alcohol e Drugs” pianificata a livello europeo per contrastare la guida in stato di ebrezza alcolica e di sostanze stupefacenti.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto promosso da Roadpol, il network delle forze di Polizia europee, in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030 finalizzato a dimezzare il numero dei decessi da incidente stradale e diminuire il numero dei feriti gravi in Europa e nel mondo.

Per quanto riguarda il contrasto all’abuso di alcol alla guida si evidenzia che sono stati 39 i conducenti fermati in stato di ebbrezza, mentre 1 è risultato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La Polizia di Stato ricorda che i limiti di assunzione di alcol in vari paesi europei sono variabili, ma la guida in stato di ebbrezza o sostanze stupefacenti è sanzionata ovunque, addirittura in alcuni paesi, in merito all’assunzione di alcool, la tolleranza e zero.