Spaccata la vetrina della pasticceria di corso Monte Cucco: “E’ la seconda volta”

Ancora una spaccata, ancora un tentativo di furto negli esercizi commerciali torinesi. L’ultimo di una lunga serie di episodi è avvenuto questa notte in corso Monte Cucco angolo corso Francia, a due passi dalla stazione metropolitana Monte Grappa. I ladri hanno tentato di entrare all’interno del bar-pasticceria Millevoglie.

Tentativo non riuscito ma danni e paura

Un tentativo non riuscito, perché i vetri dell’esercizio commerciale (una volta era una banca) sono anti sfondamento e antiproiettile. Il disagio rimane, perché i titolari hanno dovuto comunque sostituire il vetro infranto. “Non è la prima volta che capita, è la seconda: qualche mese fa hanno provato a entrare dalla vetrina laterale, quella che si affaccia su via Angrogna” spiegano dal locale.

Poco distante altra spaccata nei giorni scorsi

Poco distante, in corso Peschiera, sempre all’angolo con corso Monte Cucco, dove qualche giorno fa i ladri hanno rotto la vetrina del parrucchiere Fashion Paris Hair Style. Il metodo? Sempre lo stesso: utilizzare un corpo contundente per spaccare la vetrina del locale e provare così a entrare al suo interno.

Una piaga difficile da debellare, perché sempre più frequente e diffusa a macchia d’olio in ogni quartiere della città, tanto in centro quanto in periferia.