Grimaldi (Verdi Sinistra): "La proposta della destra in Piemonte di affidare alcuni Pronto Soccorso ai privati è spudorata"

"Due o tre Pronto Soccorso affidati ai privati per decongestionare il pubblico? La proposta avanzata dall’assessore alla sanità del Piemonte è spudorata. Non è un caso che dalle associazioni dei medici alle organizzazioni sindacali del personale sanitario alle forze politiche e sociali si stanno levando proteste e voci scandalizzate".

A destra non hanno imparato nulla dalla pandemia, se non - conclude Grimaldi - a cercare di staccare più in fretta possibile la spina al paziente agonizzante: il Servizio Sanitario Nazionale pubblico. Ma questa operazione la impediremo in ogni sede a livello locale e nazionale, nelle Istituzioni e nelle piazze."