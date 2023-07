Giovane di 19 anni viola gli arresti domiciliari: arrestato in piazza Vittorio durante i controlli anti-malamovida

Questa notte, in piazza Vittorio, la polizia ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un ragazzo di 19 anni, marocchino, che era stato fermato durante i controlli sulla malamovida.

Le verifiche della polizia sono indirizzate a impedire la vendita di alcolici ai minori e a prevenire furti e scippi in zone di forte concentrazione di adolescenti e giovani negli orari notturni.

Alla richiesta di documenti, il diciannovenne ha tentato la fuga provocando anche alcune lesioni a uno degli agenti. Il giovane è stato poi bloccato in via Bava angolo via Pescatore. Dalle successive verifiche è risultato già destinatario di un provvedimento di custodia cautelare che lo costringeva agli arresti domiciliari che, nella stessa giornata, aveva già violato una volta.