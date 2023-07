Svendita delle azioni Iren, la Corte dei Conti vuole chiarezza: blitz dei Carabinieri nel Comune di Torino

Blitz ieri del nucleo di polizia giudiziaria dei Carabinieri al Comune di Torino per acquisire documentazione da Fct Holding Spa, la finanziaria della Città. La motivazione? La Corte dei Conti vuole fare chiarezza sulla vendita da parte di Palazzo Civico, e successivo riacquisto per mano della Città Metropolitana, delle azioni di Iren. A fine 2018 l'amministrazione Appendino mise sul mercato il 2.5% della multiutility, che venne poi ricomprato nel 2021 dall’ente di corso Inghilterra.

Ambrogio (FdI): "Enormi danni per le casse comunali"

E proprio all’epoca la Senatrice di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio presentò alla Corte dei Conti un esposto per fare “piena luce su una vicenda che ha causato danni diretti e indiretti enormi alle casse comunali”. L’operazione finanziaria ebbe un saldo negativo di quasi 30 milioni di euro. “Un esempio di come non amministrare la cosa pubblica, a maggior ragione vista la salute dei bilanci comunali: sono state dilapidate, letteralmente bruciate, decine e decine di milioni di euro che avrebbero fatto la differenza nell’erogazione di servizi ai cittadini contribuenti in tema, per esempio, di politiche sociali o tpl” conclude l’esponente del partito della Meloni.