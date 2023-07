Cdo in aiuto delle piccole e medie imprese in difficoltà grazie alla Consulenza Sviluppo Impresa della Regione Piemonte [VIDEO]

Consulenza Sviluppo Impresa è una nuova misura finanziata dalla Regione Piemonte e gestita da Finpiemonte per aiutare le piccole e medie imprese che sono in una situazione di pre-crisi, crisi reversibile o a rischio di difficoltà. L'Associazione Compagnia Opere del Piemonte (CDO) è uno dei cinque soggetti che attuano la misura nel territorio piemontese con sportelli per le province di Torino, Alessandria e Asti.

Nella regione,. Per questo Consulenza Sviluppo Impresa mette a disposizione manager e consulenti per affiancare gli imprenditori in un percorso per anticipare e prevenire possibili conseguenze negative.ha commentato il direttore".Chi sono i beneficiari dell'iniziativa?- ha spiegato Cosseta -Per accedere al servizio, gli imprenditori del territorio possono scrivere una mail all'indirizzo direzione@cdopiemonte.it o telefonare al numero 011.5611737 per prenotare un primo colloquio riservato di pre analisi dove saranno verificati i requisiti e si procederà alla presentazione della domanda che verrà fatta a Finpiemonte entro il 13 ottobre.Sul sito e sui canali social di CDO Piemonte saranno pubblicati i prossimi incontri e webinar in cui verrà presentata al pubblico la misura Consulenza Sviluppo Impresa, in collaborazione con Finpiemonte e la Regione Piemonte.