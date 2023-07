Operatore esoterico: ecco chi è in grado di smuovere le energie dell' Universo

L’espressione “operatore esoterico” è relativamente recente e non tutti hanno ben presente chi sia e cosa faccia. E’ un nome professionale per una figura che in precedenza veniva più vagamente definita come “esperto di magia” o simili. Oggi si è arrivati a dare una definizione più tecnica per coloro che operano nel campo della magia in modo preparato e qualificato.

Un operatore esoterico si occupa di tutto ciò che ha a che fare con l’occultismo. Studia una serie di contenuti che alla maggior parte delle persone sembrano fantasia: astrologia, numerologia, I Ching, chiaroveggenza, alchimia. In realtà sono tutte dottrine antiche, da cui solo negli ultimi secoli l’umanità si è allontanata. Sono però il legame fra il mondo materiale che percepiamo con i sensi e quel mondo invisibile in cui risiede l’anima, lo spirito, l’intuizione e, in generale, tutti quegli accadimenti difficili da spiegare ma che muovono la vita delle persone.

Compito dell'esoterismo è portare l'essere umano a rimettersi in contatto con la propria coscienza, aumentando la consapevolezza della scintilla divina che è in lui. Questo percorso lo si può fare solo con un operatore qualificato, che abbia un cospicuo bagaglio culturale e una buona esperienza pratica.

Come scegliere il proprio professionista di riferimento

Quando si sente parlare di riti e magia molte persone storcono il naso: temono sempre si tratti di una truffa. Purtroppo di gente poco onesta che sfrutta la poca conoscenza generale sull’argomento ce n’è, quindi il rischio di incappare in qualcuno che si autoproclami operatore esoterico senza averne i requisiti esiste.

La soluzione però non deve essere quella di rinunciare ad affidarsi alla magia, bensì quella di capire come individuare un operatore serio e preparato. Un primo passo sicuramente è valutare la sua figura online: il sito, le recensioni e le qualifiche che può potare. Ma sicuramente ci sono valutazioni che si possono fare in prima persona, riuscendo a intuire la serietà della persona che ci troviamo di fronte.

Proposte sempre in positivo, senza alcun tipo di paura

La prima cosa da sapere quando si incontra un operatore è che questi deve sempre essere una figura positiva. In parole più chiare, deve illustrarvi possibili soluzioni che vi portino a stare meglio, non spaventarvi con oscure immagini di un futuro nefasto qualora non vi affidiate a qualche loro rituale. Chi fa così gioca sulla paura, che è sempre un sentimento negativo con il quale è impossibile avere risultati positivi. Se sentite troppa pressione o addirittura vi sembra stiano arrivando delle velate minacce, allontanatevi subito: quella persona non è un operatore affidabile.

Non esistono miracoli

Prendere un primo appuntamento conoscitivo, anche telefonico, è un buon modo per farci un’idea personale del professionista che stiamo valutando. Un operatore esoterico di alto livello ci ascolterà con attenzione e ci offrirà una serie di alternative per aiutarci. Soprattutto – questo è fondamentale – non assicurerà mai al 100 per cento di risolvere la situazione. Diffidate da chiunque vi faccia una simile promessa, perché non la può mantenere. I migliori operatori hanno percentuali di successo che superano il 90 per cento rispetto alle pratiche messe in atto; diffidate da chi promette di fare miracoli.

Materiali semplici e poco costosi

Attenzione anche a chi vi chiede grosse cifre per recuperare materiali particolari e “introvabili” per effettuare un rito. E’ molto raro che servano oggetti unici da far arrivare dall’altra parte del mondo. Solitamente si lavoro con effetti personali, come fotografie o vestiti, e altri oggetti di uso comune come candele e incensi. La forza del rituale sta nel modo in cui si compie e nella connessione con le forze universali, non in singolari pozioni con ingredienti da libro fantasy. Se qualcuno vi chiede un sovrapprezzo per del materiale di cui non comprendete l’origine, mettetevi in allerta.