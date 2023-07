Il 1° ottobre scattano gli aumenti sui bus di Torino: biglietto a 1.90. Rincari anche per strisce blu

Scatteranno il 1° ottobre gli aumenti dei biglietti singoli e titolo occasionali per viaggiare sui bus, tram e metropolitana di Torino. Rincari imposti dall’inflazione, che ha messo a dura prova i conti di Gtt, già in difficoltà. Resteranno invece invariati i prezzi degli abbonamenti settimanali, mensili e annuali, così come le agevolazioni previste dalla Città a tutela delle categorie di cittadini più fragili economicamente come giovani, anziani e disoccupati.

Gli aumenti

Il biglietto City digitale valido per 100 minuti e 1 viaggio in metropolitana passerà da 1.70 a 1.90 euro, mentre il costo sarà di 2 euro per quello cartaceo. Multicity, il carnet da sei biglietti da 100 minuti, passerà da 10 a 11.80 euro; Daily, su smart card, che consente un numero illimitato di corse nel giorno di validazione, da 3 a 4 euro per il digitale e da 4 a 4,50 euro per il cartaceo; Multidaily, il carnet da 7 biglietti giornalieri anche non consecutivi, aumenterà infine da 17.50 a 21 euro.

Nessun aumento per gli abbonamenti

Non subiranno alcuna variazione i prezzi degli abbonamenti Formula. Confermate le tariffe del settimanale (12 euro), del mensile (38 euro) e dell' annuale (310 euro), così come gli importi per chi ha meno di 26 anni, ovvero 25 euro per l'abbonamento mensile, 258 euro per l'annuale. I biglietti acquistati con la vecchia tariffa saranno ancora validi per 30 giorni dopo l'entrata in vigore di quelle nuove.

Foglietta: "Portare bilancio Gtt in pareggio"

La delibera con i nuovi prezzi è stata approvata questa mattina dalla Giunta Comunale e ora verrà trasmessa alla Regione Piemonte e all’Agenzia della Mobilità Piemontese."La manovra – spiega l’assessora al Bilancio Gabriella Nardelli - è necessaria per attutire i rincari di carburante, dovuti alla crisi energetica dello scorso anno, l'incremento dell'inflazione e dei tassi di interesse. Gtt e la Città di Torino stanno lavorando ad un piano complessivo di risanamento indispensabile per garantire i bilanci aziendali e assicurare la continuità del servizio e i livelli occupazionali e contrattuali del personale. Le misure intraprese puntano a portare il bilancio di Gtt in pareggio e ad assorbire le perdite Covid nei prossimi cinque anni”.

Con il Pnrr flotta rinnovata

“La proposta delle nuove tariffe – continua - tiene conto degli obiettivi strategici della Città su transizione ecologica e digitale, anche con una importante spinta alla dematerializzazione dei biglietti e il prossimo lancio (a settembre) della app per iOS. Questa decisione si inserisce in una più ampia riorganizzazione della rete, con importanti investimenti del Pnrr che permetteranno il rinnovo di oltre il 60% della flotta, composta oggi da mezzi a gasolio, in mezzi elettrici”.

I rincari della sosta

E i rincari riguarderanno anche la sosta a pagamento. La tariffa oraria smart passerà da 1 euro a 1.20 euro; la ridotta, da 1.30 euro a 1.50 euro; l'ordinaria, da 1.50 euro e 1.70 euro e la centrale, da 2,50 euro a 2,80 euro. Restano invece immutate le tariffe per gli abbonamenti di sosta per i residenti.