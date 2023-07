Aumentano i biglietti dei bus di Torino: "Difficile non adeguare le tariffe al tasso di inflazione"

Sulle teste dei torinesi pende la Spada di Damocle degli aumenti dei biglietti del bus. E i rincari, che dovrebbero partire in autunno, sembrano ormai inevitabili. Se attualmente il ticket per viaggiare nel capoluogo piemontese costa 1.70 euro per 100 minuti, a settembre potrebbe salire a 1.90/2 euro.

"Uscire dal momento di difficoltà"

Ad ammettere che gli aumenti siano quasi ormai una certezza è lo stesso sindaco Stefano Lo Russo: "L'arrivo dei nuovi mezzi ridurrà i costi energetici e manutentivi nel 2024 e 2025: oggi dobbiamo uscire dal momento di difficoltà e difficilmente potremo non adeguare la tariffe al tasso di inflazione". "Io credo - ha poi aggiunto - che non ci sia sindaco che ha piacere di aumentare tariffe. In queste dimensione, abbiamo ereditato Gtt in difficoltà finanziaria: una situazione che si è aggravata nel 2022. I ristori Covid non ancora liquidati hanno messo in difficoltà i conti azienda".

Inflazione e rincaro mutui

A questo si aggiungono i rincari energetici e dei mutui, che hanno colpito il Gruppo Torinese Trasporti così come tutte le altre aziende pubbliche e private. Ma su un punto Lo Russo è stato chiaro: l'aumento dei biglietti colpirà in misura minore i pensionati, gli studenti e chi fatica ad arrivare a fine mese.

"Minimizzare impatto su fasce deboli"