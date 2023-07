Il dramma del carcere, la visita dell'Associazione Aglietta: "Sovraffollato e con carenze di educatori e magistrati"

Sono andati oggi a toccare con mano, a vedere cosa succede all'interno di un carcere che sempre di più mostra casi di disagio, emergenze e addirittura episodi di suicidio. Sono gli attivisti dell'associazione radicale Adelaide Aglietta, che hanno visitato la casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino nell'ambito dell'iniziativa di Radicali Italiani "Devi vedere", per portare la cittadinanza nelle carceri.



"I detenuti hanno evidenziato la mancanza dei magistrati di sorveglianza, e la carenza degli educatori e del supporto psicologico.

In tutte le sezioni si è però evidenziata una fiducia nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria, un numero fortemente inferiore a quello previsto. Rimane il grande problema del sovraffollamento", spiegano dall'associazione..



"Il padiglione dove sono reclusi i sex-offenders è quello dove c'è una situazione di criticità maggiore per quanto riguarda le condizioni della struttura, sia nelle parti comuni e che nelle celle, che avrebbe bisogno di una massiccia ristrutturazione. Inoltre, le persone recluse per tali reati, sono coloro che lamentano maggiormente la mancanza di educatori".



I suicidi degli ultimi giorni hanno segnato molto l'ambiente, sia i detenuti che le guardie e i funzionari. "Le persone recluse ci hanno pregato di fare arrivare a Bruno Mellano e Monica Cristina Gallo, rispettivamente garante regionale e torinese per i detenuti, la richiesta di una quantomai necessaria e urgente visita nella casa circondariale", concludono dall'associazione.