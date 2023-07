Schianto in piazza Rebaudengo: due automobili distrutte e soccorsi in azione [FOTO]

Grave incidente nelle scorse ore in piazza Rebaudengo, all'incrocio con corso Vercelli. Due auto, in base a una dinamica ancora da ricostruire, così come le cause, sono infatti arrivate a schiantarsi riportando entrambe molti danni, soprattutto alla parte davanti della carrozzeria.



Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari che hanno portato in ospedale le persone a bordo delle auto, mentre gli agenti della Polizia Municipale hanno fatto in modo di ristabilire le condizioni di sicurezza per la viabilità e il flusso del traffico.



Maggiore chiarezza sugli eventi potrebbe derivare dalle analisi delle telecamere di controllo che vigilano proprio sull'incrocio. La violenza dell'impatto ha causato l'esplosione degli airbag.