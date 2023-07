Miracolo alle Molinette, salvata una donna di 39 anni con il torace oppresso da un tumore di 13 centimetri

Un tumore "timico" che, con i suoi 13 centimetri, occupava gran parte del torace. Era in queste condizioni la donna di 39 anni che è stata salvata da un intervento miracoloso alle Molinette di Torino.

Per l'intervento è stato necessario l'utilizzo di un robot che ha permesso di operare in maniera mini-invasiva presso la Chirurgia Toracica universitaria della Città della Salute di Torino.