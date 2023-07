Aperitivo "anti degrado" a Barriera di Milano: prove di "dialogo" tra Lega ed ex Casapound. E a settembre il bis

Un aperitivo "antidegrado", ma anche un evento simbolico nella galassia politica, almeno quella torinese. Se non sono mancati i residenti che ieri sera sono passati all’appuntamento organizzato da Matteo Rossino, ex Casapound, poi Torino Tricolore e appartenente ai Comitati torinesi che si spendono contro i fenomeni di spaccio e degrado, hanno fatto decisamente notizia anche le presenze di moltil elementi della Lega torinese: da Elena Maccanti, deputato e segretario provinciale della Lega a Fabio Tassone, segretario cittadino, fino al consigliere regionale Andrea Cerutti e altri esponenti torinesi del partito.

“Non posso che essere soddisfatto dalla risposta dei residenti di Barriera, in tantissimi sono passati a trovarci, dando anche disponibilità per le iniziative future - ha detto Rossino -. Questo è un nuovo punto di partenza che, da settembre, ci vedrà impegnati in diverse zone critiche di Torino, sulle quali lavoriamo da anni, tra cui sicuramente Barriera. Le passerelle di Lo Russo - ha concluso Rossino - purtroppo non cambiano la sostanza, qui serve un intervento radicale per restituire queste strade ai torinesi”.