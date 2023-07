Brutto autogol dei vandali: distrutta la targa di Valentino Mazzola ai giardini di piazza Galimberti

L’intitolazione al capitano degli Invincibili era avvenuta in occasione dell’anniversario della tragedia di Superga, dove Mazzola e il resto della squadra persero la vita il 4 maggio di 74 anni fa.

“Questa mattina, con sgomento e rabbia prendiamo atto di un gesto folle e idiota perpetrato da chi? Per il momento non si dà a sapere. Una cosa è certa: la targa tornerà al suo posto e qualche deficiente sarà appagato per quanto reso alla collettività. Povero idiota!”. È il commento affidato ai social dal presidente della Corcoscrizone 8, Massimiliano Miano.