Morta Deborah Abate Zaro, l’avvocata che rappresentava la famiglia di Elena Ceste, uccisa dal marito nel gennaio del 2014 a Castiglione d’Asti. Zaro, classe 1964, è deceduta all’ospedale Cto di Torino per le ferite riportate in un grave incidente che ha avuto la scorsa settimana in scooter. Iscritta all’ordine degli avvocati di Torino dal 1994 era socia dello studio con Roberto Saraniti. Lascia due figli.