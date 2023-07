Vallette nel caos: sventato in extremis tentativo di suicidio di un detenuto, agente aggredito e ferito

Carcere delle Vallette ancora alle prese con problemi di violenza e tentativi di suicidio. Nella tarda mattinata di ieri, lunedì 17 luglio, la polizia penitenziaria ha salvato in extremis il tentativo di impiccagione (il terzo da venerdì scorso) posto in essere da un detenuto straniero ventottenne (recluso nel Blocco B) che aveva ricavato un rudimentale cappio con un lenzuolo legandosi alla finestra del bagno della propria cella.

A tale riguardo speriamo che l’amministrazione sappia tenere in debita considerazione il provvidenziale intervento e premiare il valoroso e tempestivo agire dell’agente intervenuto che ha salvato il detenuto dal gesto estremo. Sempre ieri, ma nel tardo pomeriggio, 24esima aggressione e 24esimo agente ferito. Un detenuto ristretto al Blocco A, ha colpito con pugni e schiaffi, per futili motivi, l’agente colà di servizio che, suo malgrado, ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino da dove veniva dimesso con 5 giorni di prognosi. L’Agente è stato invitato a recarsi anche oggi per ulteriori esami diagnostici.